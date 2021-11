Jordi Condom : "C'était très important de l'emporter avant Anderlecht et le Club de Bruges"

Ce samedi, Seraing a pris la mesure de Saint-Trond (2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos croiseront le fer avec Anderlecht en Coupe de Belgique mardi soir avant d'affronter le Club de Bruges samedi prochain.

Seraing va mieux et enchaîne un deuxième succès de suite. "C'était très important de l'emporter avant Anderlecht et le Club de Bruges. Cela nous permet d'avoir moins de pression. Je suis très content des trois points pris, mais aussi de la manière", a confié Jordi Condom. "Ouvrir le score en première période nous permet de défendre plus sereinement sur notre petit terrain avec les couvertures et les espaces. C'est toujours mieux étant donné notre manque d'expérience. Après avoir doublé la mise, nous avons essayé de contrôler le match et avons eu quelques autres possibilités. Je suis très content du travail de toute l'équipe", a souligné le technicien espagnol.

"La défaite au Beerschot a poussé l'équipe à travailler plus"

Le promu sérésien enregistre une troisième rencontre sans défaite. Un déclic semble avoir eu lieu chez les pensionnaires du Pairay. "La défaite au Beerschot a poussé l'équipe à travailler plus. On apprend plus après une défaite qu'une victoire. Je n'étais pas content après car nous avons donné de l'espoir à la lanterne rouge et la semaine fut dure. Il y a eu une réaction avec le partage face à La Gantoise puis un bon match à OHL. Aujourd'hui, c'était la confirmation contre Saint-Trond. Les joueurs commencent à comprendre la philosophie de jeu et la discipline qui va avec", a conclu Jordi Condom.