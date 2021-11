🎥 Hendrik Van Crombrugge à nouveau en patron à Charleroi

Après des semaines de critiques, Hendrik Van Crombrugge a répondu en capitaine ce week-end à Charleroi.

Peu précis au pied, la main peu ferme et globalement une attitude peu rassurante : cette saison, Hendrik Van Crombrugge enchaînait les prestations inquiétantes. Le capitaine des Mauves devait réagir individuellement et l'a bien fait : à Charleroi, il a sorti plusieurs ballons chauds et s'est montré intraitable. Le RSCA ne s'y est pas trompé et lui a rendu hommage par un petit clip vidéo résumant ses exploits au Mambourg. Anderlecht aura bien besoin d'un Van Crombrugge à son meilleur niveau pour continuer à remonter la pente !