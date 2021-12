Luka Elsner : "Une semaine cruciale nous attend"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera le Beerschot en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Luka Elsner devra se passer des services de Selim Amallah. "Il a pris un coup sur la crête iliaque (hanche) à la Gantoise et ça risque d'être compliqué pour jeudi. Il devrait faire son retour dimanche tout comme Arnaud Bodart. Ce dernier a repris avec les kinés ce mardi sur le terrain. Cela se passe bien, mais il faut quelques entraînements avec le ballon pour retrouver les sensations perdues depuis quelques jours. Gavroy est toujours absent car convalescent tandis qu'Abdoul Tapsoba est bien de retour. Samuel Bastien a été de nouveau testé positif au Covid-19 et ne sera donc pas présent en Coupe. Mais il y a une grande certitude qu'il soit de la partie contre Charleroi ce week-end", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

"Avoir été secoué de cette façon après la pause doit nécessiter une réponse"

Le Standard de Liège a pris un petit coup sur la tête après sa défaite à Gand. "Nous avons été touchés car nous n'avons pas tout donné. Un désenchantement. Il faut réagir car nous n'avions pas perdu depuis un moment. La défaite doit générer quelque chose. Avoir été secoué de cette façon après la pause doit nécessiter une réponse. Le groupe va répondre jeudi et dimanche", a souligné le technicien franco-slovène.

"Il n'y aura aucun calcul de ma part"

Ce jeudi soir, place à la Croky Cup. "Une semaine cruciale nous attend. Il n'y aura aucun calcul de ma part concernant une équipe mixte. J'alignerai la meilleure équipe possible contre le Beerschot. Ils ont battu Genk, c'est un avertissement suffisant pour être attentif. Dès que Holzhauser touche le ballon, il se passe des choses. Ils n'ont pas été forcément efficaces contre Zulte (2-0), mais si c'est le cas, ils peuvent être très dangereux. Mais nous sommes capables de les mettre sous pression et de nous créer des occasions. J'espère que la dynamique et l'envie seront là pour forcer le verrou", a conclu Luka Elsner.