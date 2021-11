Seraing va jouer crânement sa chance contre Anderlecht : "Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner"

Ce mardi soir, le RFC Seraing reçoit le Sporting d'Anderlecht lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Après avoir éliminé les Canaris au tour précédent, les Métallos rêvent d'un exploit au tour suivant face aux Mauves.

Le RFC Seraing va jouer crânement sa chance contre Anderlecht ce mardi soir. "Une belle affiche et nous espérons être à la hauteur de cet évènement. Nous sommes dans une bonne spirale et les Bruxellois viennent de gagner à Charleroi un match très important. Nous avons une vraie chance si nous continuons de jouer comme lors des dernières rencontres. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner", a confié Marc Grosjean.

"Nous restons sur deux belles victoires de suite"

Le promu sérésien affiche un joli bilan de 7 points sur 9 en championnat avant ce huitième de finale de Coupe de Belgique. "Nous restons sur deux belles victoires de suite. Nous avons pris des points importants, mais avec la manière. Nous proposons un jeu créatif, offensif, réaliste et audacieux. Nous avons une belle carte à jouer contre Anderlecht. C'est une équipe qui aime jouer et qui ne reste pas derrière. Ils voudront prendre des initiatives donc nous aurons à un moment donné des opportunités. À nous d'être efficaces", a souligné le T2 des Métallos.

"L'un des objectifs du club est de ramener des gens au stade progressivement"

Le pensionnaire du Pairay pourra compter sur le soutien de son public. "Anderlecht vient avec son quota maximum de supporters et c'est très bien pour la recette générale. Nous souhaitons avoir un stade bien garni et continuer notre opération séduction à travers ce match de Croky Cup. Car l'un des objectifs du club est de ramener des gens au stade progressivement. Pour cela, il faut prester et séduire le public", a expliqué l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise.

"Les joueurs ont grandi et évolué depuis la saison dernière"

La saison dernière, Seraing avait été éliminé par le Standard de Liège en Coupe. "Les joueurs ont grandi et évolué depuis. Il y a seize matchs de D1A et deux rencontres de Croky Cup. La plupart de nos éléments n'ont jamais connu l'élite du football belge et ils sont en train d'avancer. Nous encaissons beaucoup moins de buts stupides et nous progressons. Il faut y croire et entretenir cette petite flamme le plus longtemps possible durant ces nonante minutes voire les prolongations", a conclu Grosjean.