John van den Brom dépité après l'élimination de Genk en Coupe : "La façon dont nous donnons les buts est incroyable"

Les Genkois étaient proches de l'exploit mais les buts de De Ketelaere dans les toutes dernières minutes a tout anéanti.

Comme en championnat, Genk a tout laissé filer dans les dernières minutes de la rencontre. Lors des deux dernières matches contre le Club de Bruges, les Genkois avaient la carte en main mais cela n'a pas empêché les Genkois de s'incliner à deux reprises.

Hier, les hommes de John van den Brom étaient proches de la qualification pour les quarts de finale avant de concéder le 3-3 à la 89e et de s'incliner au terme de la séance de tirs au but : "Nous avons montré une fois de plus que nous sommes une bonne équipe mais malheureusement, un match dure 90 minutes. Malgré tout, la manière dont nous avons bousculé Bruges en première mi-temps est fantastique. J'ai le sentiment que nous avons été meilleurs que Bruges lors des deux rencontres", expliquait l'entraîneur genkois à l'issue de la rencontre.

Le Néerlandais était par contre déçu de la facilité avec laquelle les Blauw & Zwart ont marqué : "La façon dont nous donnons ces buts est incroyable. Avec l'expérience de Lucumi, cela ne devrait pas arriver. Surtout deux fois dans la rencontre."