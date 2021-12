L'un des matchs de l'année pour Ritchie De Laet et l'Antwerp

Le défenseur anversois ne voulait absolument pas manquer le derby de ce week-end.

Ritchie De Laet confiait le week-end dernier qu'il avait pris soin de ne pas écoper d'un cinquième carton jaune pour ne pas manquer le derby de ce dimanche.

Parce que c'est l'un des matchs de l'année pour le défenseur de l'Antwerp. "C'est le match que tu veux absolument jouer. C'est un match très important pour nos supporters et c'est aussi un match durant lequel, pour une fois, le classement n'a aucune importance", insiste-t-il.

Et le Great Old a fait le plein de confiance le week-end dernier contre Ostende. "Il y avait de la fatigue, mais on était quand même bien dans le match. Quand on fait tourner le ballon, c'est agréable. Après la défaite à Saint-Trond et le partage à Francfort, une victoire convaincante était nécessaire."