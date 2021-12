🎥 La patate de Radja Nainggolan qui a offert le derby à l'Antwerp

Radja Nainggolan a inscrit le seul but du derby anversois, et l'a fait dans son style !

Ca devait être lui ! L'ambassadeur du Beerschot, formé au Kiel, est revenu chez lui avec ... l'Antwerp, et a inscrit le seul but du match. Inutile d'espérer que Radja Nainggolan ne célèbre pas son but, une frappe d'une puissance folle de l'entrée du rectangle : le Ninja a exulté plus que jamais. Il faut dire que l'ex-Diable Rouge retrouve progressivement son meilleur niveau ...