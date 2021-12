Voici notre équipe type de la 17ème journée de D1A

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence ce week-end en Jupiler Pro League.

Gardien

Dans les buts cette semaine, nous choisissons Thoelen. Il a dû monter sur le terrain juste après l'heure de jeu après le carton rouge de Coucke. Le deuxième portier malinois a effectué plusieurs arrêts pour maintenir le score à 1-1.

Défenseurs

Le meilleur homme sur le terrain dans le derby d'Anvers était peut-être le défenseur du Beerschot, Radic. Il a neutralisé Frey, mais a vu son équipe perdre à la fin. Lavalée a également perdu avec le STVV, mais a livré une grosse prestation. Ngadeu a quant à lui de nouveau été le patron de la défense gantoise.

Milieux

Au milieu de terrain, nous optons pour Zorgane qui a maîtrisé l'entrejeu lors du choc wallon, Julien De Sart très fort avec les Buffalos et un Radja Nainggolan décisif pour le matricule 1. Plus haut sur le terrain, nous ne pouvons pas ignorer les deux buts de Lior Refaelov et le goal de Rabbi Matondo.

Attaquants :

Devant, nous retrouvons Undav (2 buts) et Dost (2 buts).