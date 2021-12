Pelé de retour à l'hôpital

La légende brésilienne Pelé a dû retrouver les lits d'hôpitaux pour y traiter sa tumeur au colon.

L'hôpital de Sao Paulo où Pelé (81 ans) avait traité sa tumeur au colon en septembre dernier a annoncé que la légende brésilienne avait dû réintégrer l'établissement afin de traiter les suites de sa maladie, mais a précisé que l'ancien joueur était dans un état "stable" et qu'il s'agissait d'un traitement de routine.

En septembre dernier, Pelé avait dû suivre un traitement de chimiothérapie durant plus d'une semaine, avant de devoir y retourner pour soucis respiratoires. Lui et sa famille avaient régulièrement rassuré les fans du Brésilien via des vidéos et des messages sur les réseaux sociaux.