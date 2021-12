Un retour de courte durée à Bruges pour Wesley ?

Sans Europe après l'hiver, le Club de Bruges va devoir élaguer son large noyau. Certains n'auront pas de temps de jeu, et c'est le cas de Wesley Moraes, revenu l'été dernier chez les Blauw & Zwart.

C'était l'une des belles histoires du mercato estival : le retour de Wesley (25 ans) dans le club qui l'a lancé, après un semi-échec en Angleterre surtout lié à une grosse blessure. Ce retour pourrait être écourté : d'après le Nieuwsblad, l'attaquant brésilien, prêté par Aston Villa, pourrait déjà quitter le Club cet hiver. Il n'a disputé que 69 minutes depuis son arrivée, alors qu'il est bel et bien fit.

Il n'y a de place que pour une pointe dans le système de Philippe Clément, et la place de n°9 se joue entre Bas Dost et Charles De Ketelaere ces derniers mois. Wesley, qui n'a qui plus est rien montré du buteur qu'il était à l'époque, pourrait donc déjà rentrer à Villa. Matej Mitrovic fait également partie des joueurs concernés par un départ cet hiver, cette fois pour une vente définitive.