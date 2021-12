Hein Vanhaezebrouck blâme les Playoffs pour l'échec belge : "Trop de concurrence"

La Gantoise est le seul club belge à passer l'hiver en Europe, et il aura fallu une nouvelle compétition pour que ce soit le cas. Hein Vanhaezebrouck analyse cet échec.

Pour le coach de La Gantoise, très heureux de la qualification de son équipe, ce sont les playoffs qui sont à blâmer pour ces mauvais résultats européens. "Les PO sont si importants que beaucoup d'équipes investissent pour les disputer. Des équipes comme Charleroi, qui a commencé par un 18/18 la saison passée, ou l'Antwerp qui a des ambitions et des moyens. La concurrence est rude", analyse Hein Vanhaezebrouck.

"C'était toujours les mêmes équipes auparavant, mais ce n'est plus le cas. Vous avez des équipes avec des propriétaires étrangers qui ont de grandes ambitions, comme OHL et l'Union", continue-t-il. "Nous sommes victimes de notre succès. Les Playoffs ont augmenté la concurrence". Vanhaezebrouck pointe aussi, comme Kompany en conférence de presse, l'évolution des autres nations : "Tottenham perd à Mura, la Roma prend 6-1 contre Bodo/Glimt. Par le passé, c'était presque impossible. C'est plus difficile pour nous chaque saison. Regardez la Suisse et l'Autriche avec Bâle et Salzbourg. De petits pays, mais avec des clubs plus importants que les nôtres. Nous ne sommes pas prêts à atteindre le niveau de Salzbourg ou de l'Ajax".