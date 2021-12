EreDivisie: Yorbe Vertessen buteur, le PSV émerge de justesse et prend la tête

Joker de luxe, Yorbe Vertessen a relancé le PSV dans un match difficile à Nimègue.

Le PSV a copieusement dominé sur la pelouse du NEC Nimègue, mais aura dû attendre la toute fin de match pour s'en sortir. Car c'est l'équipe locale, qui avait ouvert le score grâce à Magnuss Matsson après huit minutes de jeu seulement, a longtemps tenu tête aux protégés de Roger Schmidt.

Mais le PSV a poussé jusqu'à obtenir gain de cause. Après le but annulé par le VAR de Sangare à l'heure de jeu, c'est Yorbe Vertessen, monté à la 65e, qui a égalisé, de la tête, sur un coup de coin de van Ginkel, à dix minutes du terme.

Le plus dur était fait pour le PSV. Quelques instants plus tard, Vinicius profitait d'un assist acrobatique de Romero pour inscrire le but de la victoire (1-2). Un gros ouf de soulagement pour les Boeren qui en profitent pour s'installer en tête du classement, avec un point d'avance sur l'Ajax, battu par l'AZ ce dimanche.