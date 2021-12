Conference League: les Buffalos espèrent un beau tirage, mais ne seront fixés que fin février

Qualifiés pour les huitièmes de finale de cette nouvelle compétition, les Buffalos devront attendre le 25 février pour connaître l'identité de leur prochain adversaire européen.

En prenant la première place de son groupe, la Gantoise s'est assurée une place en huitième de finale et évitera donc les barrages, auxquels seront soumis les deuxièmes de groupes et une partie des troisièmes de groupes de l'Europa League.

La Gantoise ne sera donc pas directement concernée par le tirage au sort de ce lundi. C'est le 25 février, après les barrages, qu'aura lieu le tirage au sort des huitièmes de finale.

Et les Buffalos espèrent que le sort leur réservera un morceau de choix. "On espère un beau tirage, car on veut démontrer qu'on peut aussi performer contre de belles équipes", insiste Gianni Bruno. "On a montré de belles choses et fait de beaux résultats en Conference League et on veut continuer comme ça", ajoute Alessio Castro-Montes.

Il y aura quelques clubs prestigieux concernés par le tirage des barrages ce lundi, comme Marseille, Leicester City, le PSV ou encore le Celtic. En tant que vainqueurs de groupe, les Buffalos sont assurés d'affronter l'un des huit barragistes en huitièmes de finale.

Les chapeaux pour le tirage des barrages:

Têtes de série: Bodø/Glimt (NOR), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Partizan (SRB), Qarabağ (AZE) Randers (DEN), Slavia Praha (CZE), Tottenham (ENG) ou Vitesse (NED).

Non-têtes de série: Celtic (SCO), Fenerbahçe (TUR), Leicester City (ENG), Marseille (FRA), Midtjylland (DEN), PSV Eindhoven (NED), Rapid Wien (AUT), Sparta Praha (CZE).