Notre équipe-type de la 18e journée : des Zèbres, des Unionistes et des Mauves

Les matchs s'enchaînent et alors que la 19e journée, c'est déjà pour demain, voilà notre équipe du week-end !

Gardien de but

Si Guillaume Hubert a bien failli tenir son équipe dans le match sur la patinoire de Charleroi, c'est bien Anthony Moris, avec notamment l'arrêt du week-end (et candidat à l'arrêt de la saison) devant De Camargo, qui est notre choix. Il a permis à l'Union de garder une précieuse clean-sheet.

Défense

Nous optons pour un trois arrière avec trois défenseurs-buteurs : Trent Sainsbury (Courtrai), Emmanuel Agbadou (AS Eupen) et Loïc Bessilé (Charleroi). Des buts, mais aussi des clean-sheets, ce qui est particulièrement rare cette saison !

© photonews

Milieu de terrain

Julien De Sart a été très solide mais aussi buteur avec La Gantoise. Teddy Teuma a quant à lui été buteur et passeur, et l'un des meilleurs unionistes contre Malines. Kristoffer Olsson, enfin, confirme sa montée en puissance et son jeu plus décisif avec un assist sur la pelouse de Seraing. Hannes Van Der Bruggen participe lui au renouveau du Cercle, qui espère bien sortir de la zone rouge.

Attaquants

Joshua Zirkzee a inscrit un superbe but au Pairay et confirmé sa bonne forme du moment. Charles De Ketelaere, auteur d'un but et d'un assist, a porté un Bruges terne face à Zulte Waregem. Enfin, si l'Antwerp a fini par craquer face au Standard, Manuel Benson et ses deux assists complètent l'équipe ; si un Rouche méritait de figurer dans l'équipe-type, c'était pour le coup Luka Elsner et ses changements gagnants (Muleka, Carcela).