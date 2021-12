Leonardo défend son joueur: "Si tu commences à discuter Messi, c'est que tu ne comprends rien au football"

Beaucoup de suiveurs en Ligue 1 estiment que Lionel Messi n'est pas indiscutable.

Auteur de débuts mitigés avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) peut compter sur le soutien de son directeur sportif Leonardo. Lors d'un entretien accordé à la radio Europe 1, le Brésilien a pris la défense de l'international argentin.

"Messi est indiscutable pour moi. Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au football. Nous, on ne peut pas douter. Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables. Lui et Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Nous n’avons pas pris Messi pour faire le show à chaque match. Avec lui, c’est sûr que nous sommes plus compétitifs. Il peut décider à chaque match. Qui a dit qu’il devait courir 12 kilomètres à chaque match ? Cela fait 20 ans qu’il joue de la même manière. Cela change quand vous avez d’autres joueurs à côté de vous. Mais lui, il est adaptable parce que c’est un génie et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui. Mais voilà, il a passé 20 ans au même endroit, et nous l’avons fait venir en trois jours. Trois jours ! C’était complètement inattendu pour lui. Ceux qui pensent qu’il marche sont ceux qui cherchent les problèmes. Même Idrissa Gueye, qui court 15 kilomètres par match, marche sur le terrain", a expliqué Leonardo.

Même sans renier le génie de Messi, il semble évident que son adaptation à Paris n'a pas été parfaite.