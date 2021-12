Croky Cup : les affiches des demies sont connues !

Le tirage au sort des demies de la Coupe de Belgique a rendu son verdict, dans la foulée du dernier quart de finale.

Bruges, facile vainqueur d'OHL ce soir, a obtenu le dernier billet et rejoint Anderlecht, Eupen et La Gantoise dans le dernier carré de la Coupe de Belgique.

Les 1/2 finales verront La Gantoise et Bruges s'opposer pour une place en finale. Le match aller de cette affiche aura lieu à Gand début février, et le retour un mois plus tard.

Anderlecht retrouvera donc Eupen dans l'autre rencontre. Les Mauves se déplaceront d'abord au Kehrweg, avant de retrouver les Pandas un mois plus tard dans la capitale.