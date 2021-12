Hein Vanhaezebrouck après La Gantoise-Standard : "Une victoire entièrement méritée"

Ce mercredi soir, La Gantoise a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe de Belgique après avoir pris la mesure du Standard de Liège (3-1).

La Gantoise sera active sur trois fronts en ce début d'année 2022 : toujours en course pour le Top 4, en Conference League et dans le dernier carré de la Croky Cup. "C'était l'objectif. Nous ferons le maximum pour aller le plus loin possible dans chacune des compétitions", a lâché d'emblée Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse avant de revenir sur la rencontre de ce mercredi soir.

"Une victoire entièrement méritée. Juste un peu dommage de prendre un but égalisateur après être sorti du vestiaire. Mais, nous avons rapidement repris le match en main avec ce deuxième but et avons eu ensuite plusieurs occasions pour effectuer le break", a souligné le coach des Buffalos.