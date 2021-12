Luka Elsner : "La période est compliquée et on ne pourra pas s'en sortir avec de la frustration"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège s'est fait éliminer en Coupe de Belgique par la Gantoise (3-1). La fin de saison sera longue pour les Rouches qui comptaient sur la Croky Cup pour tenter d'obtenir un ticket européen.

Le Standard de Liège a rapidement encaissé contre La Gantoise avec une frappe limpide de Kums. Toutefois, les Rouches ont égalisé en début de seconde période via Dönnum. Les Buffalos reprendront les commandes de la rencontre grâce à un but de Tissoudali. Le Marocain ira de son doublé en fin de rencontre.

Finaliste la saiso. dernière, le matricule 16 prend la porte en quart de finale lors de cet exercice. "On a cette habitude de donner des éléments à l'adversaire dans les pires moments", a confié Luka Elsner au mircro de RTL Sport à l'issue de la rencontre. "On leur a facilité la vie et face à une telle équipe, cela ne pardonne pas. On a eu un moment d'espoir lors de l'égalisation mais le 2-1 rapide des Buffalos fait tout s'écrouler. C'est insupportable ces erreurs", a souligné le technicien franco-slovène.

© photonews

"Mais c'est facile de le dire, maintenant, il faut savoir les corriger. En face il y avait une équipe mature qui savait gérer. La période est compliquée et on ne pourra pas s'en sortir avec de la frustration, il faut déjà gagner dimanche et enchaîner après la trêve. Celle-ci sera précieuse pour préparer la seconde partie de saison", a prévenu Elsner.