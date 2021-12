Bernd Storck fait suer ses joueurs, "pas au niveau attendu"

Bernd Storck n'en a pas fini de remettre ses joueurs à niveau. L'entraîneur allemand les a soumis cette semaine à un test dit "de feldstufen", qui vérifie l'endurance à l'effort, et n'était pas ravi des résultats.

Le camp d'entraînement hivernal du Racing Genk risque d'être particulièrement intensif tant Bernd Storck est arrivé dans un club où rien, de la qualité tactique aux qualités physiques de ses joueurs, ne semble lui convenir. Cette semaine, le successeur de John van den Brom a ainsi soumis son groupe à un test de feldstufen, lors duquel les joueurs enchaînent les tours de terrain à un rythme de plus en plus élevé afin de vérifier les taux d'acide lactique de chacun.

"C'est une façon pour moi de savoir où en sont les joueurs sur le plan physique. Ils sont ensuite séparés en trois groupes et le but est qu'ils soient tous au même niveau après le camp hivernal", explique Storck via Sporza. "Ce n'est pas une critique du travail de mon prédécesseur, mais les résultats n'étaient pas aussi bons que ce qu'on est en droit d'espérer pour un club du standing de Genk". Le noyau réputé frivole et très offensif du Racing va donc passer les semaines suivantes à ... courir. "Si vous leur expliquez pourquoi il faut le faire, c'est plus facile à accepter, c'est comme avec les enfants", lâche encore l'Allemand.

Le travail défensif et la versatilité tactique seront également au programme pour des joueurs comme Ito ou Bongonda. "Quand Klopp a fait pareil avec Mané et Salah à Liverpool, on disait qu'ils n'en étaient pas capables. Ils ne l'avaient tout simplement pas encore appris. S'ils y sont arrivés, mes joueurs le peuvent aussi", estime Storck. Cela commencera ce dimanche contre Ostende ...