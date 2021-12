Les Carolos d'Edward Still vont devoir faire sans quelques joueurs.

Le Sporting Charleroi reçoit ce lundi OHL et peut accrocher le podium en cas de victoire. Les Carolos ont dévoilé le groupe qui affrontera les Louvanistes. On notera les absences sur blessure de de Willems, Nkuba, Knezevic, Bessilé, Deprez et Van Cleemput.