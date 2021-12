Alessandro Ciranni soulagé : "Dans la situation actuelle, chaque point vaut son pesant d'or"

Zulte Waregem est allé s'imposer au Standard de Liège (0-1) ce dimanche et peut commencer tout doucement à sortir la tête de l'eau. L'Essevee vient d'enchaîner un deuxième succès de suite et compte désormais 23 points au compteur.

Zulte Waregem est parvenu à garder le zéro derrière au Standard de Liège. "C'est bon pour la confiance et important, car sans but, on est déjà sûr d'avoir un point", a confié Alessandro Ciranni à l'issue de la rencontre. "Et dans la situation actuelle, chaque point vaut son pesant d'or. Cela réduit également la pression sur les attaquants. Tout le monde y gagne. Et tout le monde se rend compte que nous ne sommes pas à notre place, même si je suppose que d'autres clubs qui ont des problèmes de points ont la même opinion. Content qu'on puisse faire une pause ? Je pense que la trêve hivernale arrive au bon moment", a souligné le back droit.

Les Flandriens vont affronter plusieurs équipes concernées par le maintien au mois de janvier. "En janvier, nous avons devant nous toute une série de matchs qui sont à notre portée, mais qui sont extrêmement importantes et dangereuses pour cette raison même (Ostende à domicile, Cercle de Bruges en déplacement, OHL à domicile, Beerschot en déplacement, ndlr). Il vaut mieux commencer avec des batteries rechargées après une bonne préparation. Ce 6 sur 6 contre Malines et le Standard peuvent y contribuer dans une large mesure. Tous les membres du groupe sont convaincus que tout se passera bien. La route est certes encore longue, mais ce n'est pas un inconvénient dans ce cas. Au contraire, ce serait bien pire si nous étions déjà dans la dernière ligne droite", a conclu Alessandro Ciranni.