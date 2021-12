Le retour au premier plan de Verschaeren

Le petit Anderlechtois a débloqué la situation ce lundi soir, mais pas que.

Yari Verschaeren a marqué deux buts ce lundi soir, les deux premiers des 7 que les Mauves ont planté au Kiel. La tentation est donc grande de le mettre en tant qu'homme du match, même si Gomez a aussi été excellent.

Mais ce lundi, Verschaeren s'est aussi battu, a travaillé, été disponible, n'a pas non plus perdu beaucoup de ballons et a eu un impact positif sur son équipe. Une très bonne chose pour le Diable Rouge qui revient biend ans le parcours après avoir mangé son pain noir.

Pour l'ensemble de son oeuvre, il est notre homme du match.