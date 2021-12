🎥 Les Ultras du Beerschot se "distinguent" avec des chants antisémites

Le film qui circule sur les réseaux sociaux montre des ultras du Beerschot proférer des chants antisémites: "Sieg heil, Hamas, Hamas, tous les Juifs dans le gaz" peut-on entendre.

"Nous avons vu la vidéo, un procè-verbal a été dressé pour discrimination, cela va suivre vers le parquet", a réagi la police de l'Antwerp comme le rapporte Het Nieuwsblad.

Du côté du Beerschot, on a communiqué: "Le club prend ses distances à propos de l'ensemble de ces chants. Au Beerschot, il n'y a pas de place pour le racisme, dans et aux alentours du club", a déclaré Walter Damen.

Onbegrijpelijk dat deze, tevens meest afschuwelijke, vorm van antisemitisme nog steeds rijkelijk aanwezig is in het Belgisch voetbal, in dit geval bij de ultra’s van Beerschot (en ook ver daarbuiten)



This is a sad day for football but a worse one for humanity #Antisemitism pic.twitter.com/h7j2MTbnDj