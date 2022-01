Coupe de France : Monaco s'impose sous les yeux de Clement, Reims et Saint-Étienne ne se font pas piéger à l'extérieur

Après les victoires de Nantes, Brest ou encore Montpellier mais également les éliminations surprises de Clermont et Rennes, les seizièmes de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce dimanche avec quatre affiches programmées à 18h30.

Jura Sud-Saint-Étienne 1-4

L'AS Saint-Etienne a assuré l'essentiel face à Jura Sud, pensionnaire de National 2. Juste après l'interruption qui aura duré une quinzaine de minutes, les Verts trouveront la faille par l'intermédiaire de Nadé (7e), 0-1. Boudebouz doublera la mise (13e), 0-2. L'ASSE de Pascal Dupraz se fera malgré tout une petite frayeur au retour des vestiaires après la réduction du score de Cardoso Moura (78e), 1-2. Finalement, en fin de rencontre, Sako, sur penalty (82e) puis Boudebouz (86e) paracheveront la victoire des Verts, qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

Quevilly-Rouen-Monaco 1-3

Sous les yeux de l'actuel entraineur du Club de Bruges Philippe Clément, fortement pressenti pour succéder à Niko Kovac, Monaco s'est imposé. Les Asémistes ouvriront le score peu après la demi-heure de jeu via Ben Yedder sur penalty (33e), 0-1. Dans la foulée, l'international français se déguisait en passeur pour Volland qui concluait d'un extérieur du gauche (37e), 0-2. L'ASM verra les locaux réduire la marque via Sidibé (43e), 1-2. Volland ira de son doublé (58e), 1-3. Pour sa première sortie en 2022 et sans Niko Kovac, l'AS Monaco débute de la plus belle des manières.

Linas-Montlhéry-Amiens 3-3

Linas-Montlhéry, pensionnaire de National 3, recevait de son côté Amiens, 15ème de Ligue 2 et privé de plusieurs cadres. Les visiteurs ouvriront le score via Gnahoré (47e), avant que Akolo ne double la mise deux minutes plus tard (49e), 0-2. Dans la foulée, Lahne ira aussi de son but pour mettre les siens quasi définitivement à l'abri (53e), 0-3.

Mais Amiens se faisait peur. Auteur d'un doublé, Bouvil permettra aux siens de reprendre espoir (64e et 70e) et ce qui devait arriver arriva. Dans le temps additionnel, Sylla, auteur d'une magnifique réalisation enverra les deux formations dans une séance de tirs au but décisive. A ce jeu-là, le petit poucet de la compétition, qui avait notamment éliminé Dunkerque (L2) et Angers (L1), s'inclinera finalement à la suite de deux échecs. Au bout du suspense, Amiens se hisse au tour suivant

Thaon-Reims 0-1

Opposé à Thaon, pensionnaire de National 3, le Stade de Reims, bien que dominateur (72% de possession de balle), a longtemps douté. Peu inspirés offensivement et en manque certain de réalisme, les Rémois ont même vu rouge lors de cette rencontre après l'expulsion de Ekitike, six minutes seulement après son entrée en jeu (66e). En infériorité numérique, les visiteurs s'imposeront grâce à un but d'Hornby (90+3e).