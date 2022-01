Amadou Onana vu d'Italie : "Un leader, les grands clubs seraient inspirés de s'y intéresser"

Le capitaine des Espoirs belges a la cote, y compris en Serie A.

Dans un article consacré aux jeunes talents à suivre, le média Tuttosport, célèbre notamment pour remettre chaque année le trophée du Golden Boy qui récompense le jeune joueur le plus prometteur, s'est intéressé à Amadou Onana (20 ans), le milieu de terrain belge du LOSC. "Onana a un gros gabarit, des qualités de récupération supérieures à la moyenne et se projette beaucoup vers l'avant", analyse Stefano Piro, scout pour Tuttosport. "Il fait penser à un mélange entre Zakaria (Mönchengladbach) et Bakayoko".

"Onana dispose également de capacités de finition supérieures à la moyenne, c'est un médian capable de mettre 4 à 6 buts par saison. Il est égalemennt très engagé, un peu trop, comme en témoignent ses cartons jaunes", lit-on aussi, avant une conclusion qui enjoint les grands clubs italiens à s'intéresser à son profil : "Amadou Onana est un leader, il est capitaine des U21 belges. Il n'est pas encore tout à fait prêt pour le top absolu, il lui faudra d'abord être 100% titulaire à Lille pour ça, mais les clubs du top italien comme la Juve seraient bien inspirés de le suivre avant que son prix explose".