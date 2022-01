D1A : Voici le onze type des joueurs en fin de contrat

À partir du 1er janvier, plusieurs joueurs sont en fin de contrat à la fin de la saison et pourront donc s'engager librement où ils veulent.

Nous avons décidé d'opter pour un 4-4-2 concernant ce onze type des joueurs en fin de contrat évoluant en D1A.

Gardien

Sinan Bolat est titulaire indiscutable depuis son arrivée à La Gantoise, mais le portier turc arrive en fin de contrat. L’ancien gardien de Genk, du Standard de Liège et de l'Antwerp n'a pas encore engagé de discussions avec les Buffalos pour prolonger son contrat. Au cas où les pensionnaires de la Ghelamco Arena ne voudraient plus de lui, le joueur âgé de 33 ans ne devrait pas avoir du mal à trouver un nouveau challenge.

Défenseurs

Au poste de back droit, on retrouve Aurélio Buta. Titulaire lors des dix premières rencontres de la saison, le Portugais est victime d'une blessure musculaire depuis la fin du mois d'octobre. Le Portugais formé à Benfica était dans le viseur de Besiktas et d'autres formations européennes il y a peu.

Jordi Amat (Eupen) et Cameroun Humphreys (Zulte Waregem) occupent la charnière centrale.

Le capitaine des Pandas est présent au Kehrweg depuis 2020 et son expérience a été fort utile jusqu'à maintenant à la formation germanophone. Alors qu'il avait des envies de départ l'été dernier, il devrait relever un nouveau challenge à l'issue de son bail.

L'ancien joueur de Manchester City s'est imposé du côté de Zulte Waregem où il a été aligné à 18 reprises en championnat. Solide dans les duels et rapide pour un défenseur central, l'ancien Espoirs anglais âgé de 23 ans ne devrait pas rester longtemps sans club.

Laurens De Bock occupe le poste de back gauche. L'ancien joueur de Lokeren et du Club de Bruges connaît la D1A par coeur. Le joueur âgé de 29 ans a rejoint l'Essevee en 2020 et a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec les Flandriens.

Milieux

Omar Govea a disparu de la circulation. Le Mexicain a été renvoyé dans le noyau B par Francky Dury en début de saison et y est toujours malgeé le changement de coach. Le joueur de 25 ans ne prolongera pas l’aventure au Essevee et ses qualités devraient attirer plusieurs clubs belges et étrangers.

Roman Bezus avait rejoint La Gantoise durant le mois de janvier 2019 en provenance de Saint-Trond. Le meneur de jeu âgé de 31 ans n'est pas toujours assuré d'être titulaire chez les Buffalos. L'international ukrainien a une proposition pour une année supplémentaire à Gand, mais il espère plus que cela. La balle est dans le camp gantois.

Attaquants

Banni en début de saison, Maxime Lestienne a retrouvé un peu de temps de jeu depuis l’arrivée de Luka Elsner et retrouve petit à petit du rythme. Sous contrat avec le Standard jusqu’en juin, l'ailier gauche devrait quitter les Rouches cet été.

Mamadou Fall semble être arrivé à la fin de son histoire avec le Sporting de Charleroi. Après des prêts au White Star (de 2013 à 2016) puis à Eupen (2018-2019), l'ailier droit s'était imposé chez les Zèbres. Mais depuis l'arrivée de Still sur le banc carolo, le Sénégalais traîne son spleen.

Julien Ngoy s'est rapidement imposé du côté d'Eupen depuis son arrivée en 2020. L'ailier gauche qui peut évoluer également en pointe devrait vite retrouver un nouveau club et franchir ainsi une étape dans sa carrière.

Plus besoin de présenter Bas Dost. S’il a souvent été barré par le duo Lang-De Ketelaere en attaque cette saison, le Néerlandais âgé de 32 ans a tout de même planté seize roses en un an. L'ancien joueur de Wolfsbourg, du Sporting Portugal et de Francfort ne devrait avoir aucun mal à retrouver un nouvel employeur qui voudra ainsi profiter de son expertise devant les buts adverses.