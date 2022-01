Dante Rigo abat l'une de ses dernières cartes au Beerschot

Le Beerschot a lancé son mercato hivernal par une signature surprenante : celle de Dante Rigo, que l'on présentait comme l'un des plus grands talents de sa génération. À déjà 23 ans, le temps presse pour l'ancienne star des U17 belges ...

Si on lui avait dit il y a sept ans qu'il quitterait le PSV Eindhoven à titre définitif début 2022 en y ayant disputé à peine 9 petits matchs avec l'équipe A, pour rejoindre la lanterne rouge de D1A, Dante Rigo (23 ans) aurait cru à une mauvaise blague. En 2015, il était encore l'une des stars de la fameuse "génération Chili" qui brille au Mondial U17 et termine troisième ; malheureusement, comme beaucoup des joueurs de cette génération, il peinera à confirmer.

Alors qu'en 2020, Wout Faes et l'autre Dante, Vanzeir, découvraient les Diables Rouges, Dante Rigo en était lui bien loin. Le capitaine des U17 faisait partie des plus grandes promesses du PSV Eindhoven, disputant le championnat de D2 avec le Jong PSV et apparaissant régulièrement sur le banc, mais peinera ensuite à confirmer, entre blessures et méforme. Envoyé en prêt au Sparta Rotterdam en 2019-2020, il n'y devient pas titulaire régulier ; la saison passée, il rejoint l'ADO La Haye, ne convainc pas et rentre au PSV ... où il est relégué en équipe B.

La dernière chance de percer ?

Rigo n'a pourtant pas de déficit d'expérience en arrivant au Beerschot puisqu'il arrive avec plus de 100 matchs en D2 et Eredivisie néerlandaises toutes compétitions confondues ; milieu de terrain élégant, au superbe coup de patte, il peut amener la créativité et la vision du jeu nécessaires aux Rats. Mais si le physique est ce qui lui a fait défaut jusqu'ici, il faudra passer un cap, car la D1A, et a fortiori la lutte pour le maintien, seront très exigeants.

Si Dante Rigo rêve encore des sommets auxquels il était promis à ses débuts, il lui faudra véritablement exploser cette saison, en évitant si possible la relégation et la chute en D1B. De par son nom et son CV, le football belge gardera un oeil sur ses prestations, en espérant revoir le joueur qui avait enchanté le Mondial U17 en 2015. Une situation qui rappelle un peu celle de Matthias Verreth, arrivé à Waasland-Beveren en 2019 et qui y végète toujours, sans convaincre. Il était l'autre pépite du PSV Eindhoven, lui aussi titulaire au Chili ...