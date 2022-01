Un coéquipier de Yannick Carrasco, cadre des Colchoneros, prolonge

L'Atlético de Madrid prolonge la collaboration avec son joueur.

Angel Correa prolonge son contrat à l'Atlético Madrid.

L'Argentin de 26 ans restera dans la capitale jusqu'en 2026. Correa était arrivé chez les Colchoneros à l'hiver 2014, et est aujourd'hui le troisième joueur de l'effectif avec le plus d'apparitions (305), derrière Koke et Oblak.

Correa est un élément clé de l'effectif de Diego Simeone, qui a remporté le titre la saison dernière.