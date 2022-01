Ainsley Maitland-Niles en route vers la Serie A, Anderlecht concerné par ce transfert?

Un mouvement de ce défenseur pourrait faire en sorte que le Sporting d'Anderlecht ouvre son mercato.

Ainsley Maitland-Niles (24 ans, 8 apparitions en Premier League cette saison) va quitter Arsenal pour l'AS Rome. D'après The Athletic, les deux clubs ont trouvé un accord pour le prêt de six mois, sans option d'achat, du milieu latéral anglais.

Barré par une forte concurrence chez les Gunners, le Londonien va tenter de convaincre José Mourinho d'ici le mois de mai. Pour éventuellement un départ définitif de son club formateur l'été prochain ?

Ce qui est certain d'après la presse italienne, c'est que si ce prêt se fait Bryan Reynolds pourrait quitter la Roma et donc rejoindre le Sporting d'Anderlecht en prêt. Affaire à suivre pour ce dernier, latéral droit de formation et déjà cité en Belgique il y a quelques mois, du côté du Club de Bruges.