Clément sur son départ de Bruges : "Une mauvaise ambiance ? Seulement dans les journaux ..."

Pour sa première conférence de presse à Monaco, Philippe Clément s'est également exprimé sur la fin de son aventure brugeoise.

Le départ de Philippe Clément pour Monaco s'est fait très rapidement, mais un peu à la surprise générale : personne n'imaginait le T1 brugeois quitter le Club cet hiver. Pourtant, après réflexion, on peut se dire que le moment était idéal. "J'ai toujours eu un éventuel départ dans un coin de ma tête, mais en tant que joueur, puis coach, j'ai appris qu'il n'existait pas de moment idéal", relativise-t-il lors de sa présentation à la presse, à Monaco.

"Tu peux avoir une route tracée dans ta tête, mais ce ne sera jamais cette route que tu emprunteras", pointe Clément. "Je ne pensais pas quitter le Club de Bruges maintenant, mais tu dois toujours prendre en compte les circonstances. Cela faisait longtemps qu'un coach belge n'avait pas rejoint la France directement depuis la Belgique, depuis Raymond Goethaels, je crois. C'est un superbe exemple. Quand le train passe, tu dois le prendre", continue le nouveau coach monégasque.

"La pression positive me plaît"

Après des années en terrain connu, Philippe Clément passe un palier en rejoignant le top français, et donc européen. La pression y sera-t-elle plus élevée ? "Quand je suis revenu à Bruges après le titre avec Genk, une seule chose comptait : être champion. Nous y sommes arrivés tous ensemble. L'année suivante, la pression était là aussi, car Bruges n'a réussi à reconduire son titre que deux fois en 130 ans ; nous l'avons encore fait", rappelle le Belge.

"J'aime cette pression car elle n'est pas négative, c'est une pression accompagnée d'ambitions. C'est un environnement qui me plaît". Du côté de Bruges, cependant, on a pu se demander si l'environnement restait positif ces derniers mois. "Les circonstances étaient délicates, avec un noyau très large à gérer, dix nouveaux joueurs arrivés l'été dernier", souligne Clément. "Mais nous avons connu beaucoup de bons moments cette saison. Bruges est 2e, joue toujours la Coupe. L'ambiance était plus négative dans les journaux que dans le vestiaire", conclut-il enfin avec un sourire.