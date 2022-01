Seko Fofana savoure : "Il y a beaucoup de fierté"

Lens a obtenu sa qualification contre Lille (2-2, 4-3 t.a.b.) ce mardi soir lors des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Auteur d'un doublé et de l'ultime penalty, Seko Fofana (26 ans, 21 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) a savouré la qualification de Lens.

"Ça va, un peu mieux, avec cette qualification. Il y a beaucoup de fierté ce soir, mais il faut du temps pour faire redescendre la pression. C'est normal. On a eu des difficultés au début à nous trouver. Après, on a réalisé quelques petites erreurs et ils ont réussi à contrer. Mais un match, c'est 90 minutes. A la mi-temps, on savait qu'on pouvait revenir et on a été récompensé. C'est le derby, c'est toujours un match important", a apprécié l'Ivoirien pour Eurosport.