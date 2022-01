Messi prêt pour le choc face à Lyon?

Testé positif, puis négatif, l'Argentin a repris les entraînements au PSG.

Positif au Covid-19 le 26 décembre dernier, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi (34 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison), après un ultime test négatif, a été autorisé à effectuer son retour en France. Et désormais, l'ancien joueur du FC Barcelone va reprendre l'entraînement au Camp des Loges dès ce jeudi avec un travail individuel, d'après les informations du quotidien L'Equipe.

L'objectif pour le PSG ? Permettre le come-back de l'international argentin à l'entraînement collectif avant la fin de la semaine afin d'envisager sa présence dans le groupe pour le choc de la 20e journée de Ligue 1, prévu dimanche contre l'Olympique Lyonnais. Reste également à connaître l'état de forme de Messi après son infection à ce virus et une longue trêve.