Chris Bedia pourrait quitter le Sporting Charleroi cet hiver

Peu utilisé cette saison à Charleroi, Chris Bedia pourrait quitter le club.

Chris Bedia (25 ans) n'a absolument plus voix au chapitre depuis plusieurs mois au Sporting Charleroi, sa dernière apparition sur le banc carolo en D1A datant du 22 octobre dernier (avec une minute de jeu au programme). Quelques jours plus tard, il sera titularisé en Croky Cup mais remplacé après 49 minutes. Depuis, plus trace de l'Ivoirien, qui est sorti des plans d'Edward Still et arrive en fin de contrat en juin prochain.

Cet hiver est donc la dernière chance du Sporting Charleroi pour tirer une petite somme de son attaquant et d'après les informations de La Dernière Heure, il pourrait rejoindre la Suisse : Chris Bedia serait en discussions avancées avec le Servette Genève. Un accord financier devrait encore être trouvé avec le Sporting Charleroi.