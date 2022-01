Un Bruxellois quitte la Roumanie et retourne en terrain connu : "Les Pays-Bas et la Eredivisie m'ont vraiment manqué"

Le joueur avait été formé à l'Académie JMG (Jean-Marc Guillou).

Anas Tahiri signe son retour en Eredivisie et s'est dit très heureux de tretrouver un championnat qu'il connait. Ce dernier s'est engagé à Heerenveen jusqu'en 2024.

Le Bruxellois arrive du CFR Cluj en Roumanie, où il sort d'une expérience mitigée.

Avant cela, Tahiri s'était illustré au RKC Waalwijk : "Les Pays-Bas et la Eredivisie m'ont vraiment manqué. Je suis charmé par ce championnat et ce pays. C'est pourquoi je n'ai pas hésité quand j'ai appris qu'Heerenveen était intéressé. Je suis très heureux de revenir aux Pays-Bas. Cela fait plaisir qu'un club comme Heerenveen s'intéresse à moi et j'ai saisi cette opportunité immédiatement", confiait le médian sur le site de son nouveau club.

Tahiri a été formé à l'Académie JMG (Jean-Marc Guillou) puis a fait ses premiers pas au Lierse, avant de rejoindre le RKC Walwijk, puis Cluj.