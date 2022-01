Lior Refaelov pense à son successeur au titre de Soulier d'Or

L'Anderlechtois mise sur un joueur de son ancien club.

Lior Refaelov s'apprête à céder son fameux titre de Soulier d'Or remporté la saison précédente. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, l'Israélien a dévoilé le nom du joueur qui, selon lui, doit lui succéder.

"Vanaken a réalisé un travail fantastique et Lang était probablement le meilleur joueur du premier semestre 2021. Mais au second semestre, c'était Charles De Ketelaere et si je devais choisir pour l'ensemble de l'année, je le choisirai lui. J'aime le voir jouer."

La pépite brugeoise semble faire l'unanimité.