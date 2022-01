Manchester United fait le job et rien que le job face à Aston Villa

Manchester United aura fait la différence tôt dans le match, et tenu bon jusqu'au bout de la rencontre face à Aston Villa.

ManU a fait le job, et guère plus. Les hommes de Ralf Rangnick prenaient pourtant rapidement les commandes du match : une action en deux temps sur un corner mancunien et Scott McTominay plaçait sa tête dès la 8e minute de jeu. Watkins, Buendia puis McGinn, frustré par De Gea, répondaient ensuite pour Aston Villa, sans trouver la faille.

Ollie Watkins se jouait ensuite de Lindelöf et trouvait la barre (30e), avant que Martinez, le portier des Villains, s'interpose devant Shaw et McTominay. Il y aura le feu dans la défense d'Aston Villa en fin de première période, sans que Manchester fasse le break.

La VAR sauve United

Dès la reprise, Villa remonte pied au plancher sur la pelouse : à la 50e, Danny Ings croit égaliser, mais est détrompé par l'arbitrage vidéo. S'il faut de longues minutes à Mr Oliver pour invalider le but, ce sera plus rapide à la 59e quand Watkins trompe David De Gea, mais est signalé hors-jeu. United souffre, De Gea aussi, l'Espagnol intervient encore devant Cash (67e).

Mason Greenwood manquera ensuite le break et Manchester United devra à nouveau faire le gros dos : Aston Villa (qui compte plus de 60% de possession) est au-dessus et poussera encore et encore, sans succès. Les joueurs de Steven Gerrard peuvent se mordre les doigts : Manchester United ne méritait pas forcément sa victoire.