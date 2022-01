Romelu Lukaku avec Messi et Mbappé?

Le PSG cherche un 9, car Icardi est plus proche d'un départ.

La polémique liée à une récente interview accordée par l'attaquant Romelu Lukaku (28 ans, 19 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) va-t-elle laisser des traces à Chelsea ? Selon une information du média catalan El Nacional, reprise par plusieurs médias anglais, cet épisode n'est pas complètement digéré au sein de la direction du club londonien. Si l'avant-centre belge et son entraîneur Thomas Tuchel ont calmé le jeu ces derniers jours, avec des messages d'apaisement et la réintégration du joueur dans le groupe, le propriétaire Roman Abramovich envisagerait une vente en fin de saison.

Ainsi, El Nacional affirme que les Blues sont prêts à accepter une offre qui se rapprochera des 115 millions d'euros déboursés l'été dernier pour arracher le natif d'Anvers à l'Inter Milan. Et d'après le média catalan, le Paris Saint-Germain est déjà prêt à faire une proposition estimée à 90 millions d'euros en cas de départ de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain. Affaire à suivre.