Les ambitions de Shinji Kagawa en Belgique : "J'ai placé la barre très haut pour moi-même"

Shinji Kagawa a été officialisé du côté du Stayen, le Japonais tentera de se relancer en JPL.

Son arrivée dans un club comme STVV est une vraie surprise mais également une très bonne chose pour la Belgique.

Le joueur de 32 ans a fait les beaux jours du Borussia Dortmund et Manchester United et souhaite faire de même dans le Limbourg : '"J'ai reçu une offre de Monsieur Tateishi après la fin de mon contrat en Grèce. Il m'a convaincu", a expliqué Kagawa lors d'une conférence de presse organisée par le sponsor principal DMM au Japon.

"Je sais que j'ai encore beaucoup de travail devant moi, mais je suis impatient de jouer pour STVV. Pour moi, c'est la première fois que je peux jouer avec des Japonais en Europe, donc je suis vraiment impatient. Il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe", poursuit le Japonais.

"J'ai envisagé un retour au Japon, mais l'envie de rester en Europe était plus forte. La saison dernière, j'ai connu une période frustrante. J'ai toujours confiance en moi, mais je sens aussi que je dois le prouver non pas avec des mots, mais avec des actes sur le terrain. Mon histoire en Europe ne doit pas se terminer comme ça. J'ai placé la barre très haut pour moi-même", indique Kagawa.

𝗠𝗢𝗧𝗜𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 💯 l Shinji Kagawa was presented by https://t.co/zcymXa97zi in Japan this morning. Shinji will arrive on Friday in Belgium for his medical tests.



He's ready to fight for Yellow and Blue 😍



🟡🔵 pic.twitter.com/MB7QojEMEK