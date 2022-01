Patrice Evra se paie Mbappé: "Il est trop clean, ça cache quelque chose"

L'ancien international français a sorti la sulfateuse lors de la présentation de son livre.

À l’occasion de la sortie de son autobiographie "I love this game", Patrice Evra a accordé une longue interview non pas aux journalistes, mais aux lecteurs du quotidien régional Le Parisien. Et l’ancien latéral gauche des Bleus n’a, comme à son habitude, pas gardé sa langue dans sa poche. Notamment sur Kylian Mbappé (23 ans).

"Il possède une bonne éducation. J’aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté, a répondu Evra à propos de l’attaquant du PSG et de l’équipe de France. Je l’adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l’entends parler, j’ai l’impression d’entendre un politicien. Sur le terrain, j’espère qu’il pense à l’équipe et non à ses objectifs personnels. Parce que la star, c’est l’équipe, et pas seulement un joueur."