Pochettino toujours dans les petits papiers à Old Trafford

L'entraîneur du PSG est toujours une possibilité chez les Mancuniens.

Manchester United n’abdique jamais. Plus qu’intéressé par les services de Mauricio Pochettino en novembre dernier suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer, le club anglais reviendra sans doute à la charge cet été pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, après l’intérim de Ralf Rangnick. Comme le confirme le quotidien régional Le Parisien ce mercredi, Poch’ fait toujours l’unanimité chez les Red Devils, malgré une possible concurrence d’Erik ten Hag.

L’été prochain, les dirigeants devront faire un choix entre l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam et celui du PSG, tous deux sous contrat jusqu’en 2023. Et, selon nos confrères, Pochettino garde "secrètement et discrètement" le contact afin de mettre toutes les chances de son côté. Déjà prêt à retourner en Premier League en novembre, le technicien argentin sera sans doute sur la même longueur d’onde à partir de juillet, qu’il gagne ou qu’il échoue en Ligue des Champions avec Paris.

Pour remplacer Pochettino, la priorité du PSG se nomme toujours Zinedine Zidane, selon Le Parisien.