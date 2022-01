Anderlecht : les indésirables Trebel et Bakkali sur le départ ?

Les deux joueurs ne jouent pas avec les A cette saison. De quoi changer d'air ?

La Dernière Heure a publié un article sur la situation des deux joueurs, tous deux sur une voie de garage chez les Mauves.

Concernant Zakaria Bakkali, ce dernier est en contrat jusqu'en juin, mais un départ reste envisageable. L'ancien de Valence serait d'ailleurs ouvert à un départ en janvier, mais seulement s'il peut conserver le même salaire jusqu'à la fin de la saison. Le RSCA devrait alors payer la différence.

Adrien Trebel, quant à lui, ne partira pas en janvier, selon toute vraisemblance. En effet, sa femme attend un enfant, il gagne bien sa vie et est satisfait de son rôle actuel, celui de jouer avec les U-21 et de les guider. Il ne veut pas être transféré vers une destination exotique, et se sent bien à Bruxelles. Anderlecht ne voudrait pas non plus le prêter à un concurrent. Trebel est encore sous contrat jusqu'à mi-2023 et coûte 2,7 millions d'euros bruts au club.