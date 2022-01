L'Athletic Bilbao élimine l'Atlético Madrid et affrontera le Real en finale de la Supercoupe

Mené au score en seconde période, l'Athletic Bilbao a renversé l'Atlético Madrid de Yannick Carrasco et ira défendre son titre en finale de Supercoupe contre le Real Madrid.

Alors que le Real Madrid s'est qualifié ce mercredi soir pour la finale de la Supercoupe au terme d'un Clasico dantesque, l'Athletic Bilbao l'a rejoint ce jeudi aux dépens de l'Atlético Madrid, dans les rangs duquel était titularisé Yannick Carrasco côté gauche. Les Colchoneros avaient toutefois pris l'avantage peu après l'heure de jeu via un but chanceux de la tête signé Joao Felix - qui comptera comme un autobut de l'infortuné Unai Simon, trompé via son poteau.

Alvarez, puis Williams renverseront cependant la situation en faveur de l'Athletic Bilbao. L'Atlético terminera la rencontre à 10, Gimenez étant expulsé au bout des arrêts de jeu, sans que cela ait pu changer grand chose. L'Athletic Bilbao, tenant du titre, va donc affronter le Real Madrid.