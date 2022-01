Le Standard est prêt pour le Clasico : "Tout de suite rentrer dans le bain et poser les bases de la seconde partie de la saison"

Ce dimanche, il y a le Clasico au programme. Le Standard de Liège se déplace au Sporting d'Anderlecht pour le compte de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a mal clôturé 2021 et veut débuter 2022 de la meilleure des manières. "Nous devons présenter un autre visage d'engouement. Celui d'une équipe plus soudée qui présente des valeurs plus fortes et une meilleure capacité de résistance. Je veux voir aussi une équipe qui a confiance en ce qu'elle fait et dans le travail accompli ces deux dernières semaines. Nous avons réalisé de bonnes choses et les nouvelles arrivées vont nous aider à progresser. Il faut redresser notre position au classement", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

"Nous avons fait les bons pas dans la bonne direction"

La trêve hivernale a fait du bien au Standard de Liège et ces quinze jours pourraient inverser le cours des choses. "Nous avons fait les bons pas dans la bonne direction. Il y a cette détermination de modifier les choses et de redresser la barre. Les recrues vont nous aider à donner un état d'esprit positif", a souligné le technicien franco-slovène avant d'évoquer le Sporting d'Anderlecht.

"Anderlecht dispose d'un très bon collectif et peut compter également sur Sergio Gomez"

"Une équipe qui avait une excellente dynamique avant la trêve, ce sera vrai match et une vraie difficulté de les affronter. Anderlecht dispose d'un très bon collectif et peut compter également sur Sergio Gomez. Il est capable d'apporter le danger dans "la golden zone", c'est-à-dire l'entrée de la surface de réparation aux extérieurs. Nous devons nous y préparer et redouter cela. La relation Gomez-Refaelov est forte et il faudra la limiter. Notre adversaire peut également à la récupération de balle aller très rapidement sur du jeu à une touche et de la prise de profondeur. Le danger vient de beaucoup d'endroits, mais la patte gauche de Gomez sera un élément clé."

"Pour nous, c'est aussi une façon de tout de suite rentrer dans le bain par un très gros match de notre part et de poser les bases de la seconde partie de la saison. Essayer d'apporter cette surprise aussi bien au niveau du résultat que dans la manière de jouer", a conclu Elsner.