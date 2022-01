Grosse colère pour Julen Lopetegui après l'élimination face au Bétis

Le FC Séville est éliminé de la Coupe du Roi après sa défaite contre le Bétis Séville (score final 2-1, avec des buts de Nabil Fekir et Sergio Canales côté Verdiblancos, de "Papu" Gomez côté Sevilistas). Le match se déroulait initialement hier mais ce dernier a été interrompu et repris aujourd'hui, avec en cause un jet d'une barre de fer sur le joueur du FC Séville Joan Jordan.

Suite à cette défaite, subie dans des circonstances on ne peut plus houleuses, le coach du FC Séville Julen Lopetegui n'a pas manqué de faire savoir son mécontentement, selon des propos relayés par Foot Mercato.

"Soit tu condamnes, soit tu ne condamnes pas. Je ne comprends pas qu’on ait pu jouer aujourd’hui, alors que le joueur agressé est blessé, parce qu’il ne peut tout simplement pas jouer. Il était possible de jouer un autre jour, de nombreuses possibilités existaient. Dans ce cas précis, il n'y a aucune justice. On aurait pu ne pas se présenter sur la pelouse, je pense que la raison l'a emporté. Si tu ne te présentes pas, tu es éliminé et tu ne joues pas les prochaines coupes. Qu'aurions-nous dû faire ?"

Selon le média LaLiga Lowdown, sur Twitter, Lopetegui aurait insisté auprès de ses joueurs pour ne pas qu'ils reprennent le derby Sévillan...

