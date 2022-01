Seraing y croit toujours : "Nous ne lâcherons rien jusqu'au coup de sifflet final"

Arrêté à la mi-temps à cause du brouillard, le match entre Seraing et l'union. Saint-Gilloise reprendra à la 46e minute à 0-2 ce mardi à 20h. Pour rappel, le leader actuel de D1A a été réduit à dix suite l'expulsion de Bayer (13e).

Après la mi-temps, l’arbitre Wesli De Cremer décidait d’en rester là. "Il avait décidé de commencer la rencontre, on peut en discuter. C'est logique d'arrêter car cela faisait un moment que nous ne voyions plus rien en première mi-temps. L'occasion de Gerald Kilota, je ne l'ai pas vue. Mais je respecte la décision de l'arbitre car le temps aurait pu s'améliorer. C'est particulier comme débuts, mais j'ai envie de parler du jeu et de notre mi-temps complètement paradoxale car je la trouve intéressante dans le jeu, mais nous sommes menés 0-2 après avoir offert deux cadeaux à l'adversaire. Et l'Union est chirurgicale au niveau de la finition. Et cela broye directement notre travail", a confié Jean-Louis Garcia.

"Si nous venions à réduire le score, la confiance pouvait basculer"

Le coach du RFC Seraing est revenu ensuite sur les tournants de cette première période. "Nous avions la balle de l'égalisation puis juste après notre adversaire double la mise sur une deuxième erreur. C'est dommage... Toutefois, nous n'allions pas nous présenter en victime consentante après la pause. Si nous venions à réduire le score, la confiance pouvait basculer. Il ne manquait pas grand chose, nous ferons cela quand nous reprendrons la partie (mardi 18 janvier à 20H, ndlr). Si j'y crois toujours ? Évidemment. J'ai déjà vécu cela et il y a de nombreux exemples dans le football d'équipes qui parviennent à renverser la situation. Un match n'est jamais fini, si on renonce déjà c'est qu'on n'a rien compris. Nous ne lâcherons rien jusqu'au coup de sifflet final", a conclu le technicien français.