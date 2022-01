Officiel : Lille prête un défenseur à Seraing !

Joli renfort pour le RFC Seraing dans la course au maintien.

Les Métalllos accueilleront jusqu'au terme de la saison Kouadio-Yves Dabila (25 ans), défenseur central appartenant au LOSC et qui a déjà fait le bonheur du Cercle de Bruges et de l'Excel Mouscron ces dernières années. Parfois présent sur le banc cette saison en Ligue 1, Dabila est monté au jeu en toute fin de rencontre face à Lens en Coupe de France.

L'Ivoirien compte 28 matchs de Pro League (1 but), dont 21 matchs sous les couleurs du Cercle de Bruges. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023 à Lille et retrouvera quelques têtes connues à Seraing : “Etant Ivoirien, je connais Ali Sanogo et j’ai déjà joué contre Daniel Opare, quand il était à Zulte Waregem. Je connais également Molla Wagué”, explique-t-il sur le site officiel de Seraing.