Intérêt exotique pour Zakaria Bakkali ?

Anderlecht espère se débarrasser d'un gros contrat.

L'avenir de Zakaria Bakkali n'est plus à Anderlecht, c'est une quasi certitude.

L'ancien Diable Rouge de 25 ans évolue au Sporting depuis l'été 2018, mais n'a joué que 28 fois. Cette saison, il est bien loin du noyau A.

Bakkali est encore sous contrat avec Anderlecht jusqu'à cet été. Le salaire de ce dernier est estimé à 1,2 million d'euros par an, et il a été envoyé dans le noyau C par le club en attendant une solution.

Het Laatste Nieuws annonce un intérêt venu de Chine pour l'Anderlechtois, dont le club souhaiterait se débarrasser, si possible cet hiver.

Avec celui de Trebel, le salaire de Bakkali pèse lourd sur le budget du Sporting pour deux joueurs qui ne jouent pas.