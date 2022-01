Marc Degryse très dur avec le Standard après le Clasico

Anderlecht-Standard n'était pas le match le plus agréable à regarder le week-end dernier. Les Rouches sont venus défendre au Parc Astrid. Marc Degryse n'a pas apprécié le spectacle.

"Lorsque j'entends et lis ensuite que le Standard a fait de son mieux et que la mentalité était bonne... Comment dire. Raskin reçoit même des compliments. Pour quoi ? Pour avoir traversé le terrain, plaqué des joueurs adverses et fait des erreurs ? Oui, les gars... Nous parlons ici de football de haut niveau. Alors la barre devrait être plus haute, n'est-ce pas ?", a lâché l'ancien Diable Rouge avant d'évoquer les problèmes financiers du matricule 16.

"Alerte rouge à Liège. Anderlecht ne fera pas faillite, j'en suis convaincu. Mais je ne mettrais pas ma main au feu pour le Standard. Parce que qui va y investir son argent, et essayer d'arranger les choses ? Je ne vois qu'une seule solution, à savoir comme pour Newcastle United. Il faudra qu'un Saoudien vienne frapper à la porte et se dise : "Qu'est-ce que ça peut me faire de mettre 100 millions d'euros."

''L'image la plus douloureuse dimanche a été celle de Mehdi Carcela qui était prêt à entrer en jeu, mais qui a dû se rasseoir parce que Dussenne a dû sortir sur blessure", a conclu Marc Degryse.