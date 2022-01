Un Genkois dans la sélection colombienne qui doit se qualifier pour le Mondial

La Colombie est actuellement 4e de la zone CONMEBOL, mais va devoir s'accrocher à son ticket pour le Mondial 2022.

Avec 17 points, la Colombie compte 6 points de retard sur l'Équateur, presque assuré de sa qualification pour le Mondial 2022, et doit se méfier : le Pérou (5e) compte 17 points également, le Chili et l'Uruguay en comptent 16 et même la Bolivie (15 points) voire le Paraguay (13 points) peuvent encore y croire. Les Cafeteros reçoivent le Pérou le samedi 29 janvier, avant de se rendre en Argentine le 2 février prochain.

Daniel Muñoz (Racing Genk) est le seul "belgicain" repris par Reinaldo Rueda, Carlos Cuesta et Jhon Lucumi faisant les frais de leur statut moins solide depuis l'arrivée de Bernd Storck.