Un entraîneur français sur le marché balaie le PSG

Non, il ne viendra pas au PSG, ni maintenant ni plus tard.

Dans le cadre d’un long entretien accordé au journal Le Parisien ce jeudi, Arsène Wenger a évoqué son rapport avec le football et son envie de reprendre du service, non pas comme entraîneur mais dans une autre fonction. L’ancien coach d’Arsenal assure que l’idée de retrouver un club, voire même prendre les rênes d'une sélection, lui "titille" l’esprit. Par contre, l’Alsacien a encore fermement démenti la rumeur d'une possible arrivée au Paris Saint-Germain, en compagnie de Zinédine Zidane.

"C’est de l’invention pure et simple. Même si j’ai de très bonnes relations avec le PSG", a assuré la légende des Gunners, qui travaille actuellement avec la FIFA et milite notamment pour la tenue d’une Coupe du monde tous les deux ans. En tout cas, la déclaration de Wenger sur une signature dans la capitale paraît claire.